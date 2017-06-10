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  3. 10 Haziran 2017 20:15

Şehit Fazlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu memleketi Rize’de son yolculuğuna uğurlandı.

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Ortaköyde AVMde korkutan yangın
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Parmak ucu ve gözleriyle 5 üniversite kazandı
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