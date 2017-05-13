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  3. 13 Mayıs 2017 17:15

Şehit oğlunun sünnet düğünü için bin araçlık konvoy

Şırnak’ta şehit düşen Özel Hareket Polisi Atilla Güneş’in oğlu için düzenlenen sünnet düğününde polis araçlarının da bulunduğu yaklaşık bin araçlık konvoy oldu.

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