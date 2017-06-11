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  3. 11 Haziran 2017 12:45

Şehit öğretmen gelin duvağıyla son yolculuğuna uğurlanıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, gelin duvağıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
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