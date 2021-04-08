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Şehit pilot gözyaşlarıyla uğurlandı

Konya'da dün düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçakta şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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