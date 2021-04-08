Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehit pilot gözyaşlarıyla uğurlandı Şehit pilot gözyaşlarıyla uğurlandı 08 Nisan 2021 Perşembe Saat: 16:45 Konya'da dün düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçakta şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606f0912e685df0bd35e598b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarısının ardından ''dolu'' önlemi Deprem uzmanı Prof. Dr. Sözbilir en riskli illeri açıkladı Mide bulandıran olay! Polisten kurtulmak için bakın ne yaptılar? Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi kamerada! Korku filmi değil, montaj değil! Gözlerine inanamadılar AK Partili vekilin canlı yayındaki sözleri tepki çekti! İstanbul'da ''esnafın kabusu'' yakalandı! Otele koronavirüs baskını! Bu halde yakalandılar Güldür Güldür’e damga vuran ROK taklidi