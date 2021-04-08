Şehit pilot gözyaşlarıyla uğurlandı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Korku filmi değil, montaj değil! Gözlerine inanamadılar

Ümit Kocasakal'dan canlı yayında Hilal Kaplan'ı da stüdyoyu da şoke eden çıkış!