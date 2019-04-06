Şehit polislerin çocukları bowling turnuvasında buluştu
06 Nisan 2019 14:45
Şehit polislerin çocukları bowling turnuvasında buluştu
Kahramanmaraş’ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit çocukları ve aileleri, bowling turnuvasında buluştu. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında, şehit polislerin çocukları ve eşleri, Arsan Center’da düzenlenen bowling turnuvasında buluştu. Çocuklar ve aileler turnuvada kıyasıya yarışırken, turnuva sonunda dereceye girenlere kupaları teslim...