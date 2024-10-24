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  4. Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı

Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı

Başkent Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen hain terör saldırısında, 2 teröristin olayda kullandığı taksinin şoförünü şehit ettikten sonra aracın bagajına koyduğu tespit edildi.

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