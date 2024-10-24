Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 08:10 Başkent Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen hain terör saldırısında, 2 teröristin olayda kullandığı taksinin şoförünü şehit ettikten sonra aracın bagajına koyduğu tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6719d6d64a89778c52045a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! Milli Savunma Bakanı Güler: ''Bir türlü akıllanmıyorlar'' İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı İstanbul - Bursa feribotunda bomba ihbarı TUSAŞ saldırısında ilk detaylar: Hainler taksiyle geldi Teröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ankara'da TUSAŞ tesisinde patlama ve silah sesleri