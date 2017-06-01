  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Haziran 2017 19:15

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde devletin zirvesinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Video Galeri
İspanyada fincan satışında izdiham
İspanyada fincan satışında izdiham
Video Galeri
Konyalı şehidi binler son yolculuğuna uğurladı
Konyalı şehidi binler son yolculuğuna uğurladı
Video Galeri
Makinist o anları anlattı
Makinist o anları anlattı
Video Galeri
Telefon dolandırıcısı böyle yakalandı
Telefon dolandırıcısı böyle yakalandı
Video Galeri
İskenderiyede 15 katlı bina yan yattı
İskenderiyede 15 katlı bina yan yattı
Video Galeri
Güngörende yaşanan feci kaza kamerada
Güngörende yaşanan feci kaza kamerada