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  3. 06 Temmuz 2017 19:45

Şehit uzman çavuş kuzeniyle aynı kaderi paylaştı

Van-Hakkari karayolunda düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan, memleketi Aydın’da son yolcuğuna uğurlandı.

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Emekli öğretmenin cesedini çıkarmak için maske taktılar
Emekli öğretmenin cesedini çıkarmak için maske taktılar
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Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı
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Müşterilerin kartlarını kopyalayan garson bilgileri 100 liraya sattı
Müşterilerin kartlarını kopyalayan garson bilgileri 100 liraya sattı
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Pilottan kuleye balon uyarısı
Pilottan kuleye balon uyarısı
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Otomobilden 5 kilo altın çalarak kayıplara karıştılar
Otomobilden 5 kilo altın çalarak kayıplara karıştılar
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Erdoğan ile canlı yayın yaptı
Erdoğan ile canlı yayın yaptı