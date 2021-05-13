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Şehit Uzman Onbaşı'nın vasiyeti yerine getirildi

Suriye'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti yerine getirildi.

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