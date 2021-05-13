Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehit Uzman Onbaşı'nın vasiyeti yerine getirildi Şehit Uzman Onbaşı'nın vasiyeti yerine getirildi 13 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 13:41 Suriye'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti yerine getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609d02478c2b8a0d8f24c813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR NASA Mars'tan 3 boyutlu video paylaştı İsrail'den canlı yayında kanlı saldırı! TRT muhabirinin korku dolu anları kamerada İsrail'i protesto etmek için İstanbul'da araçlarnı yaktılar Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs aşısı için müjdeyi verdi İstanbul'da dehşet anları... Eşini arabayla kaçırıp ailesini ezdi Sedat Peker'den yeni video paylaşım Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi İstanbul’da korkutan patlama Filistinli diye linç etmeye çalıştılar