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  3. 14 Haziran 2017 10:15

Şehit ve gazi aileleri Beykoz'da iftar sofrasında buluştu

BEYKOZ Belediyesi Gönül Sofraları kapsamında düzenlediği iftar programında bu kez şehit ve gazi aileleri ağırlandı. Düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

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