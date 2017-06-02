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  3. 02 Haziran 2017 13:15

Şehit yüzbaşının annesinden yürek yakan feryat

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın annesi Sema Sığınak oğlunun mezarı başında, "Ben ona doyamadım, bırakın oğlumun ayaklarını öpeyim" diyerek toprağa sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

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