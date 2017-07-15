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  3. 15 Temmuz 2017 17:15

Şehitler Köprüsünde kuş uçurtulmuyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilecek olan etkinlik için polis tarafından kurulan MOBESE tırı tören alanında kuş uçurtmuyor.

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Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde
Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde
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Gaziantepte el bombalı saldırgan paniği
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Darbecilerin aracından anahtarı alan kadın o anları anlattı
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15 Temmuz Köprüsünde etkinlik alanında bomba araması yapıldı
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