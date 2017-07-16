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  3. 16 Temmuz 2017 00:15

Şehitler Köprüsünde şehitler için gökyüzüne yansıtılan ışık havadan görüntülendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 250 şehit için gökyüzüne ışık tutuldu. O anlar havadan görüntülendi.

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