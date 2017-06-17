  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Haziran 2017 20:45

Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 2 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Video Galeri
CHPnin Adalet Yürüyüşünün 3. günü tamamlandı
CHPnin Adalet Yürüyüşünün 3. günü tamamlandı
Video Galeri
Siirtte 6 terörist teslim oldu
Siirtte 6 terörist teslim oldu
Video Galeri
Böyle kapkaç görülmedi... Yer Çanakkale...
Böyle kapkaç görülmedi... Yer Çanakkale...
Video Galeri
Yüzündeki gözlüğü çaldı kameralara böyle yakalandı
Yüzündeki gözlüğü çaldı kameralara böyle yakalandı
Video Galeri
Teröristler böyle teslim oldu
Teröristler böyle teslim oldu
Video Galeri
Sınav stresi bu defa veliyi hastanelik etti
Sınav stresi bu defa veliyi hastanelik etti