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  3. 02 Mart 2020 17:05

''Şehitlerimiz var, sizin yüzünüzden'' diyerek sığınmacılara saldırdılar!

Samsun’un Zafer Mahallesi'nde kalabalık bir grup "Şehitlerimiz var, sizin yüzünüzden" diyerek sığınmacılara saldırıldı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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