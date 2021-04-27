Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! İşte o anlar

Avaşin- Basyan bölgesinde devam eden 'Pençe-Yıldırım' operasyonu sırasında mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun görüntüsünü de paylaştı.

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