Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! İşte o anlar Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! İşte o anlar 27 Nisan 2021 Salı Saat: 13:06 Avaşin- Basyan bölgesinde devam eden 'Pençe-Yıldırım' operasyonu sırasında mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun görüntüsünü de paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6087e2131b859b4e54085b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çukur'da finale doğru! Bir oyuncu daha diziden ayrıldı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: İstanbul depremi yakın Esra Erol'da ilginç anlar! ''Benim acil evlenmem lazım'' İstanbul'dan kaçış başladı! Yasak öncesi bilet bulunamıyor! Koronavirüs salgınında rahatlama ne zaman olur ? Thodex krizini 4 ay öncesinden bildi! İstanbul'da turistler ile satıcılar arasında tekmeli yumruklu kavga CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt 'Burçlara inanmak günah mıdır-' sorusuna Nihat Hatipoğlu'nun verdiği cevap şaşırttı