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  4. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O 2 hain öldürüldü

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O 2 hain öldürüldü

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Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonu'nda 1'i yeşil 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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