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  3. 18 Nisan 2017 21:50

Şehitlerin canlı yayın yaptıkları ortaya çıktı

Tunceli’de düşen helikopterde şehit olan polis Mesut Özdemir’in şehadet haberi Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki ailesine verildi. Şehit polisin, düşen helikopterde cep telefonu ile sosyal medya hesabında canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

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