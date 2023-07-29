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  4. Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı son dakika açıklamasında Şırnak’ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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