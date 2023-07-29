Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü 29 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 13:00 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı son dakika açıklamasında Şırnak’ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c4e33bed6e03416d70bfc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu! Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti Bu yalanla tam 16 milyon TL'lik vurgun yaptılar Marmaris yanıyor! Yeni gün yeni orman yangını ile başladı