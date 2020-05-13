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  3. 13 Mayıs 2020 13:05

Şehre inen ayı, polisler tarafından böyle kovalandı

Artvin'in Hopa ilçe merkezine inen boz ayı, polisleri peşine taktı. Polislerin ayıyı kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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