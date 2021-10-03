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Şehre inen ayılar apartmana girerken görüntülendi

Kars Sarıkamış'ta aç kaldığı düşünülen ayılar hem sokaklarda çöp kovalarını aradı hem de bir apartmana girmeye çalıştı.

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