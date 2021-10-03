Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehre inen ayılar apartmana girerken görüntülendi Şehre inen ayılar apartmana girerken görüntülendi 03 Ekim 2021 Pazar Saat: 09:35 Kars Sarıkamış'ta aç kaldığı düşünülen ayılar hem sokaklarda çöp kovalarını aradı hem de bir apartmana girmeye çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61594f3d41476d5b260a3c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O ülkede kasırga paniği: 2 gün tatil ilan edildi MHP’lilerin midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Sinop'ta 5 ton balık imha edildi Şehir magandaları dehşet saçtı! Korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler Eşini cinsel içerikli videoda gördü, canlı yayında görüntüleri izletti Parkta ilginç anlar: Gören telefona sarıldı Gemi, havuza çarpınca 1 milyon balık denize kaçtı ''Suriye meselesinin tek çözümü Esad ile görüşmektir'' Oğuzhan Asiltürk koronavirüs aşısı olmuş muydu ?