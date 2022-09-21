Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehre inen domuz sürüsü kamerada Şehre inen domuz sürüsü kamerada 21 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 10:55 Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehre indi. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632ac36c5f1de2110c337ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Teksas'a döndü! Caddede silahlı çatışma kamerada İstanbul'da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı Mehmet Ali Erbil: ''Erkek halimle ben izleyemedim'' Eski futbolcu Erdoğan top görünce dayanamadı Yabancı uyruklu patronunun iş yerini silahla bastı İranlı kadınların saç kesme eylemine Türkiye'den destek İstanbul'da Mahsa Amini protestosuna polis müdahalesi Bakan Bozdağ’ın danışmanından gazeteciye tepki çeken sözler Hastanede pompalı tüfekli dehşet! Hastaneyi bastı!