  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şehre inen domuz sürüsü kamerada

Şehre inen domuz sürüsü kamerada

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehre indi. O anlar kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul Teksas'a döndü! Caddede silahlı çatışma kamerada
İstanbul'da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
Mehmet Ali Erbil: ''Erkek halimle ben izleyemedim''
Eski futbolcu Erdoğan top görünce dayanamadı
Yabancı uyruklu patronunun iş yerini silahla bastı
İranlı kadınların saç kesme eylemine Türkiye'den destek
İstanbul'da Mahsa Amini protestosuna polis müdahalesi
Bakan Bozdağ’ın danışmanından gazeteciye tepki çeken sözler
Hastanede pompalı tüfekli dehşet! Hastaneyi bastı!