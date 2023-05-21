Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehre inen yabani hayvanlar kameraya yakalandı Şehre inen yabani hayvanlar kameraya yakalandı 21 Mayıs 2023 Pazar Saat: 17:00 Güncelleme: 21 Mayıs 2023 Pazar 17:00 Bursa'da kent merkezine inen yabani hayvanlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646a23fa32fe4f15cc467563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Haber'den Kılıçdaroğlu'na akılalmaz sansür Sosyal medya fenomeninin yeni aldığı lüks aracı bu hale geldi Adana'da şiddetli deprem Erdoğan: Hiçbir seçimin ardından insanımızı tehdit etmedik Bu skandal sözler bir imama ait: ''28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın'' Barajda tekne battı: 1 kişi kayıp Bahçeli: Hans, Sam, Henry alayınıza birden sesleniyorum Cinsel istismara uğrayan bebek hayatını kaybetti Yer bilimci Bektaş: Karadeniz'in akıbeti meçhule doğru gidiyor