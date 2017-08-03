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  3. 03 Ağustos 2017 12:15

Şehri arılar bastı

Balıkesir'de onbinlerce arı şehir merkezine indi. Kraliçe arıyı takip eden arıların şehir merkezindeki bir çam ağacında kovan oluşturması ilginç görüntülere sahne oldu.

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