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Şehrin içme suyunu karşılayan barajdan korkutan görüntü

Kırklareli’nden Edirne’nin içme suyunu karşılayan Kayalı Barajı kuraklık nedeniyle su seviyesi dip seviyeyi görüyor. Son verilere göre barajın doluluk oranı yüzde 16’lara düştü.

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