Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehrin içme suyunu karşılayan barajdan korkutan görüntü Şehrin içme suyunu karşılayan barajdan korkutan görüntü 27 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 10:20 Kırklareli’nden Edirne’nin içme suyunu karşılayan Kayalı Barajı kuraklık nedeniyle su seviyesi dip seviyeyi görüyor. Son verilere göre barajın doluluk oranı yüzde 16’lara düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6513d7c0d6a0d3080e025bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaçak peynir imalathanesinde skandal görüntüler Aracıyla feribot a binerken denize uçtu Korkunç iddialara bir yenisi daha eklendi 110 bin TL'lik kapkaç anı kamerada Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı dev gövde gösterisi Çorum'da fıkra gibi olay! Starlink uydularını 112'ye ihbar etti BTK'da Starlink toplantısı! Türkiye'de hizmete girecek mi? Onarım çalışması trafiği durdurdu! Ankara yönü tıkandı Üniversiteden ''kadavra gönüllüsü'' ilanı