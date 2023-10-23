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  4. Şehrin ortasında şaşırtan manzara: Binlercesi evine böyle döndü

Şehrin ortasında şaşırtan manzara: Binlercesi evine böyle döndü

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Tokat'ta havaların soğumasıyla birlikte yaylada bulunan koyunların geri dönüşü başladı, yayladan inen bir koyun sürüsü şehir merkezinden geçti.

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