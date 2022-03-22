Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehrin ortasında tank savaşı böyle görüntülendi Şehrin ortasında tank savaşı böyle görüntülendi 22 Mart 2022 Salı Saat: 22:10 Rusya’nın yoğun bombardımanı altındaki Ukrayna’nın Mariupol’de iki ülkenin tankları böyle karşı karşıya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623a1f1d35288e671a00b173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avrupa'nın ilk çölü korkutucu derecede büyüyor Erdoğan, Hollanda Başbakanı'nı kabul etti Rus askeri ülkesini 10 bin dolara sattı Suriyeli öğrencilerin bu görüntüleri olay oldu Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı! Bahçeli'den Çanakkale Köprüsü ücretini eleştirenler için ilginç sözler: ''Denize atlayın'' Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi Rize'de dev kayalar yolu kapattı Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu