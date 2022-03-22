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Şehrin ortasında tank savaşı böyle görüntülendi

Rusya’nın yoğun bombardımanı altındaki Ukrayna’nın Mariupol’de iki ülkenin tankları böyle karşı karşıya geldi.

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