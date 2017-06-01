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  3. 01 Haziran 2017 23:15

Şehrin ortasında yılan paniği

Manisa’da şehrin en işlek caddesinde aniden ortaya çıkan yılanı cep telefonuyla görüntülemek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarışırken, yılanı kutuya koyan korkusuz bir vatandaş ise evde beslemek istediğini söyledi.

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