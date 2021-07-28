  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şekil değiştiren UFO kamerada

Şekil değiştiren UFO kamerada

Uçakta bir yolcunun kaydettiği görüntüler büyük ses getirdi. Kameraya yansıyan esrarengiz cismin şekil değiştiren UFO olduğu iddia edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin tatil cenneti cehenneme döndü! Dumanlar gökyüzünü kapladı!
İstanbul'da askeri üniforma giyen Afganlar tartışma yarattı
Bilim Kurulu üyesi ''gelmekte olanı'' açıkladı: ''Ya aşı kartı ya da...''
Büyükşen çiftinin cinayet zanlısından olay iddia
Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma
Herkes merak ediyor: Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
O ilimiz alev alev! 16 farklı noktada birden yangın çıktı
İstanbul'da koronavirüs halayı kamerada