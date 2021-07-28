Anasayfa Video Galeriler Gündem Şekil değiştiren UFO kamerada Şekil değiştiren UFO kamerada 28 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 17:55 Uçakta bir yolcunun kaydettiği görüntüler büyük ses getirdi. Kameraya yansıyan esrarengiz cismin şekil değiştiren UFO olduğu iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61016fe00a359b61811e8bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin tatil cenneti cehenneme döndü! Dumanlar gökyüzünü kapladı! İstanbul'da askeri üniforma giyen Afganlar tartışma yarattı Bilim Kurulu üyesi ''gelmekte olanı'' açıkladı: ''Ya aşı kartı ya da...'' Büyükşen çiftinin cinayet zanlısından olay iddia Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma Herkes merak ediyor: Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı O ilimiz alev alev! 16 farklı noktada birden yangın çıktı İstanbul'da koronavirüs halayı kamerada