  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Ekim 2019 09:30

Seksenler yeni sezondan ilk fragman yayınlandı

TRT 1’in fenomen dizisi Seksenler ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. 3 yıllık aradan sonra TRT 1'de yeni sezonuyla yayınlanacak Seksenler'in yeni sezonundan ilk fragman da yayınlandı.

Video Galeri
D-100'ü kilitleyen kaza
D-100'ü kilitleyen kaza
Video Galeri
Ümraniye'de hurdacının feci ölümü
Ümraniye'de hurdacının feci ölümü
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı
Video Galeri
Çukur'un final sahnesinde izleyiciyi şoke eden ayrıntı
Çukur'un final sahnesinde izleyiciyi şoke eden ayrıntı
Video Galeri
Altunizade metrobüs durağında adım atacak yer kalmadı
Altunizade metrobüs durağında adım atacak yer kalmadı
Video Galeri
Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı!
Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM