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  4. Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı

Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 2 katlı bir bina yıkıldı, 3 katlı bina yan yattı. Değirmenyanı köyünde ise köprü çöktü, elektrik direkleri devrildi.

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