Anasayfa Video Galeriler Gündem Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı 28 Haziran 2022 Salı Saat: 13:55 Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 2 katlı bir bina yıkıldı, 3 katlı bina yan yattı. Değirmenyanı köyünde ise köprü çöktü, elektrik direkleri devrildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bade228671c81d44528453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor! 7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı THK ''balon pilotu'' okulunu yeniden açtı Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı 100 metrelik kulede can pazarı Cennet Marmaris'i küle çeviren yangında karşı ateşli çözüm Süper Lig'te sürpriz ayrılık! Trabzonspor resmen açıkladı