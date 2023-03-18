Anasayfa Video Galeriler Gündem Sel depremzedelerin mezarlarını da yuttu! Oluşan obruklar şoke etti Sel depremzedelerin mezarlarını da yuttu! Oluşan obruklar şoke etti 18 Mart 2023 Cumartesi Saat: 11:35 Güncelleme: 18 Mart 2023 Cumartesi 11:35 Diyarbakır’da geçtiğimiz gün etkili olan yağmur sonrası birçok yerde hasar meydana gelirken, depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlıkları çöktü, obruklar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641577caffbbdd082c280153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sel, genç bir kızın evlilik hayallerini de yuttu 50 milyon TL'lik kripto para çetesi çökertildi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un en güvenli ilçelerini açıkladı Burak Yılmaz'ın pazu bandı olay oldu Asrın felaketi sonrası bir ilimizde daha kiralık ev kalmadı Deprem yardımlarını çalıp çalıp satmışlar İstanbul'da dehşet anları! Aracıyla yayaların arasına daldı, yaralılar var 7 partinin desteklediği bir Cumhurbaşkanı adayı daha belli oldu Teslimata hazırlanan TOGG'lar ortaya çıktı! Fabrikanın içi görüntülendi