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  4. Sel depremzedelerin mezarlarını da yuttu! Oluşan obruklar şoke etti

Sel depremzedelerin mezarlarını da yuttu! Oluşan obruklar şoke etti

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Diyarbakır’da geçtiğimiz gün etkili olan yağmur sonrası birçok yerde hasar meydana gelirken, depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlıkları çöktü, obruklar oluştu.

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