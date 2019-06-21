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  3. 21 Haziran 2019 15:21

Sel kabusu devam ediyor ! E-5 karayolu trafiğe kapandı

Sağanak yağışın etkili olduğu Kocaeli ve Sakarya'da sel nedeniyle E-5 karayolu iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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