Anasayfa Video Galeriler Gündem Sel sonrası tarladan kova kova balık topladılar Sel sonrası tarladan kova kova balık topladılar 10 Haziran 2021 Perşembe Saat: 15:50 Adana'nın Kozan ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle balık üretim tesislerinden tarlalara sürüklenen balıklar vatandaşlar tarafından toplandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c20a9b1d730d751631a473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan bir müjde daha: İstanbul'a Halk Bakkal geliyor Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi İstanbul'da otelde korkutan yangın Prof. Dr. Görür’den Kanal İstanbul isyanı: ''Haykırmaktan sesim kesildi'' Caddebostan sahilinde salya temizliği Kıraç'ın milli takım için yaptığı şarkıya tepki yağdı Polis ''Conoca'' dilini çözüp, şebekeyi çökertti 45 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmaya başladı Diyanet kurban bedellerini açıkladı