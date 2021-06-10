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  4. Sel sonrası tarladan kova kova balık topladılar

Sel sonrası tarladan kova kova balık topladılar

Adana'nın Kozan ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle balık üretim tesislerinden tarlalara sürüklenen balıklar vatandaşlar tarafından toplandı.

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