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  3. 03 Ağustos 2017 22:45

Sel suları aracı sürükledi: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde yağan şiddetli dolu ve yağmur sonrası dağdan gelen sel suları karayolunu sular altında bıraktı. Karayolunda giderken sel sularının sürüklediği bir araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

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