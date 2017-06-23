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  3. 23 Haziran 2017 11:45

Sel suları çekilince tarlasından sazan çıktı

Eskişehir'de sel sularının tarlalardan çekilmesiyle toprak üzerinde kalan bir balığı çiftçinin yakalaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHKP-Cli terörist Atatürk Havalimanında sahte pasaportla yurtdışına kaçarken yakalandı
DHKP-Cli terörist Atatürk Havalimanında sahte pasaportla yurtdışına kaçarken yakalandı
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Çocuklar ördekleriyle birlikte süs havuzunda yüzdü
Çocuklar ördekleriyle birlikte süs havuzunda yüzdü
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Ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 70 bine yaklaştı
Ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 70 bine yaklaştı
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Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişiye etek giydirdiler
Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişiye etek giydirdiler
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Mezarlıkta bulunan bu hayvan görenleri şaşırttı
Mezarlıkta bulunan bu hayvan görenleri şaşırttı
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Bayramda bu yıl trafik havadan kontrol edilecek
Bayramda bu yıl trafik havadan kontrol edilecek