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  4. Sel suları evini yuttu, şans eseri hayatta kaldı: O anlar kamerada

Sel suları evini yuttu, şans eseri hayatta kaldı: O anlar kamerada

Brezilya'nın Anapolis kentinde şiddetli yağışlar sele dönüştü. Evinin bahçesinde bekleyen adam, sel sularının evini yıkmasıyla kendini bir anda dehşeti yaşadı.

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