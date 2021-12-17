Anasayfa Video Galeriler Gündem Sel suları evini yuttu, şans eseri hayatta kaldı: O anlar kamerada Sel suları evini yuttu, şans eseri hayatta kaldı: O anlar kamerada 17 Aralık 2021 Cuma Saat: 18:40 Brezilya'nın Anapolis kentinde şiddetli yağışlar sele dönüştü. Evinin bahçesinde bekleyen adam, sel sularının evini yıkmasıyla kendini bir anda dehşeti yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bcaf6c4167fd0c0334a7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanın zor anları: Bacağına tırmandı, basın toplantısını yarıda kesti Erdoğan, Elon Musk'a NFT hediye etti 100 bin liralık kapkaç anı kamerada Seren Serengil'den veda videosu Bakan Nebati ''Ekonomi eğitimi yok'' eleştirilerine bu yanıtı verdi Ekonomik kriz vurunca pişmiş tavuğun başına bu da geldi İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar: ''Uçakta yangın var'' Kütahya'da tarihi keşif! Herkül'ün başsız heykeli bulundu Öykü Karayel'in sözleri Can Bonomo'yu ağlattı