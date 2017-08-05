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  3. 05 Ağustos 2017 17:45

Sel suları kanalın beton zeminini patlattı

Isparta'da dün 20 dakika süren şiddetli yağmur nedeniyle 30’a yakın evi su basan merkeze bağlı Küçükhacılar ve Büyükhacılar köylerinde hasar tespit çalışmaları sürerken, oluşan selde DSİ kanalının beton zeminin de patladığı ortaya çıktı.

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