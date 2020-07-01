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  3. 01 Temmuz 2020 14:20

Sel suları otomobili böyle sürükledi!

Sivas'ın Gölova ilçesinde sel suları bir otomobili sürükledi, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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