Anasayfa Video Galeriler Gündem Sel sularına kapılarak sürüklenen vatandaş kamerada Sel sularına kapılarak sürüklenen vatandaş kamerada 15 Mart 2023 Çarşamba Saat: 10:50 Şanlıurfa'da dünden bu yana etkili olan sağanak, sele neden olurken sel sularına kapılan bir vatandaşın sürüklendiği anlar saniye saniye görüntülendi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641178cb5f4f1301c91ec553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğer aradığı çırağı bulamazsa, Türkiye'de bir meslek daha ölecek AK Parti'de ''mandallı'' istifa fırtınası Tek nefeste 52.1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı AK Partili isimden montajlı CHP videosu Dünyanın en uzun kadını Türkiye'ye böyle geldi ''Hastaneden aylardır randevu alamıyorum'' deyip, pompalı tüfekle acil servisi bastı ''Sahte diplomalı'' onlarca bürokrat iddiası! Vali Ayhan, Şanlıurfa'da etkili olan sağanakla ilgili konuştu Şanlıurfa'da sağanak yağış sele neden oldu