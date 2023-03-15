Sel sularına kapılarak sürüklenen vatandaş kamerada

Şanlıurfa'da dünden bu yana etkili olan sağanak, sele neden olurken sel sularına kapılan bir vatandaşın sürüklendiği anlar saniye saniye görüntülendi

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641178cb5f4f1301c91ec553" allowfullscreen></iframe>