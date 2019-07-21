Sel sularından mahsur kalan kadının kurtarılma anı kamerada
21 Temmuz 2019 18:50
Sel sularından mahsur kalan kadının kurtarılma anı kamerada
Düzce’de 3 ilçe 24 köyü sular altında bırakan 5 kişinin de kaybolmasına neden olan sel sularının arasındaki evinde mahsur kalan bir kadın, köylüler tarafından kurtarılarak suların içinden kepçe ile çıkartıldı. Kadının kurtarıldığı anlar ise amatör kamera tarafından anbean kaydedildi. Düzce’de 3 ilçe ve 24 köyü sular altında bırakan selde 5 kişi de sulara kapılarak kaybolmuştu. Sel...