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  3. 15 Temmuz 2017 21:15

Sela okurken saldırıya uğramıştı, o geceyi yeniden anlattı

15 Temmuz gecesi camide sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşananları aklından hiç çıkmadığını belirterek, “O gece şehit olmak isterdim” dedi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akan insan seli havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akan insan seli havadan görüntülendi
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15 Temmuz temalı canlı resim havadan görüntülendi
15 Temmuz temalı canlı resim havadan görüntülendi
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Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde
Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde
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