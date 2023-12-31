Anasayfa Video Galeriler Gündem Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti 31 Aralık 2023 Pazar Saat: 16:50 Güncelleme: 31 Aralık 2023 Pazar 16:50 Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659171b5ee2ba9cf0108e883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni Zelanda 2024'e ''merhaba'' dedi İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı Bakan duyurdu! Yeşil ve gri listeye birer çizik daha! Erdoğan'dan Süper Kupa krizi için ilk açıklama Karakolda polise saldırı anı kamerada! Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı MİT'ten hainlere sınır ötesi darbe Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı! 37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında