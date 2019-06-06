Şelalede ayağı kırılan kadını ekipler 2 kilometre taşıdı
06 Haziran 2019 23:20
Şelalede ayağı kırılan kadını ekipler 2 kilometre taşıdı
Zonguldak’ta gezmeye gittiği Harmankaya Şelaleleri’nde ayağı kırılan kadın AFAD ve 112 ekipleri sedyeyle 2 kilometre taşıdıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesinde bulunan Harmankaya Şelalelerine ailesi ile birlikte gezmeye giden Berna Baltacı’nın(35) ayağı kırıldı. Olayın ardından bölgeye giden AFAD ekipleri ve 112...