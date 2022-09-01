Anasayfa Video Galeriler Gündem Şelaleye düşen çocuğun ailesi arkasından atladı! Sonrası facia! Şelaleye düşen çocuğun ailesi arkasından atladı! Sonrası facia! 01 Eylül 2022 Perşembe Saat: 15:55 Hindistan'da şelale önünde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk suya düştü. Çocuklarını kurtarmak isteyen ailesi de suya atladı. Ancak aile üyeleri şelalede boğularak can verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6310abbbc9850f39a9007123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz Serenay Sarıkaya cesur bikinisi ile sahilde şov yaptı Trabzonspor'u karıştıran canlı yayın! Yanlışlıkla yayına girdiler, ortalık karıştı Trabzonspor, Maxi Gomez'i resmen açıkladı Elazığ'da hortum paniği kamerada Yaşlı kadın ''sırtım ağrıyor'' dedi, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı Erdoğan'dan öğretmenlere: ''Bırakın artık boykotu moykotu'' İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Peruklu dolandırıcılık çetesi yakayı ele verdi! Bir günde 500 bin lira çekmişler