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  4. Şelaleye düşen çocuğun ailesi arkasından atladı! Sonrası facia!

Şelaleye düşen çocuğun ailesi arkasından atladı! Sonrası facia!

Hindistan'da şelale önünde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk suya düştü. Çocuklarını kurtarmak isteyen ailesi de suya atladı. Ancak aile üyeleri şelalede boğularak can verdi.

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