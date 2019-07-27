‘Selamımı almadı’ cinayeti görüntüleri ortaya çıktı
27 Temmuz 2019 09:55
‘Selamımı almadı’ cinayeti görüntüleri ortaya çıktı
Kumburgaz’da 2017 yılında ailesi ile tatile giden Tahir Ataş’ın (38) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Ataş’ı ’Selamımı almadı’ diye öldüren 2 sanığın 25 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmederken ölüme götüren bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Büyükçekmece Kumburgaz’da 7 Temmuz 2017’de ailesi ile tatil yapmaya giden...