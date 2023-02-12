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  4. Selçuk Bayraktar açıkladı; Baykar 1000 konut bağışladı

Selçuk Bayraktar açıkladı; Baykar 1000 konut bağışladı

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, depremzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının çözümü için, Baykar'ın deprem mağdurlarına 1000 konut bağışladığını açıkladı.

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