Anasayfa Video Galeriler Gündem Selçuk Bayraktar açıkladı; Baykar 1000 konut bağışladı Selçuk Bayraktar açıkladı; Baykar 1000 konut bağışladı 12 Şubat 2023 Pazar Saat: 21:05 Güncelleme: 12 Şubat 2023 Pazar 21:05 Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, depremzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının çözümü için, Baykar'ın deprem mağdurlarına 1000 konut bağışladığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e92a6035acba527b7ab193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var! Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi Deprem bölgesinde okul tatili uzatıldı Yıkılan binaların müteahhidi Gürcistan'a kaçarken yakalandı tv100 muhabiri, ''Soğuktan ölüyoruz'' diyen depremzedeyi konuşturmadı Bakan Nebati'nin yer kapma telaşı, Erdoğan'ın dikkatini dağıttı 150'inci saat mucizesi! Bir çocuk daha kurtarıldı Depremde canlarını hiçe saydılar! Kahraman hemşireler kamerada