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ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ''EĞER YPG BÖLGEDEN ATILMAZSA...''
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  3. 23 Ekim 2019 13:00

Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI yuvadan böyle ayrıldı!

Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın uçuş testleri için piste çıkış aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

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