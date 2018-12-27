  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Aralık 2018 11:53

Selçuk Bayraktar hava aracıyla İstanbul'dan Tekirdağ'a gitti

Selçuk Bayraktar, hava aracını kullanırken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bilgin Pro
Video Galeri
YSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
YSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Video Galeri
BES’e otomatik katılım yönetmeliğinde değişiklik
BES’e otomatik katılım yönetmeliğinde değişiklik
Video Galeri
AVM'yi karıştıran olay ! Yüzlerce müşteri böyle kaçtı
AVM'yi karıştıran olay ! Yüzlerce müşteri böyle kaçtı
Video Galeri
İstanbul Boğazından dev petrol platform geçti
İstanbul Boğazından dev petrol platform geçti
Video Galeri
Sahibinin dikkatsizliği az daha canından ediyordu
Sahibinin dikkatsizliği az daha canından ediyordu
Video Galeri
İstanbul sokaklarından FETÖ izleri siliniyor
İstanbul sokaklarından FETÖ izleri siliniyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM