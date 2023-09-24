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Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti.

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