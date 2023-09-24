Anasayfa Video Galeriler Gündem Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti 24 Eylül 2023 Pazar Saat: 14:25 Güncelleme: 24 Eylül 2023 Pazar 14:25 BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65101ca1c8213544ee2feb53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksimetreyi açmayıp öyle bir ücret istedi ki... İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı Kim demiş yaz bitti diye! Termometreler 38 dereceyi gösterdi Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti Antalya'da orman yangını! Alevler teknelere sıçradı 120 dönümlük araziye ilk defa ekti; tonlarca ürün elde etti TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi Netflix gerçek Squid Game'den ilk görüntüleri yayınladı Türkiye'nin afiyetle yenen sarı altınını taştan böyle çıkarıyorlar